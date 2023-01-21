Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Беларуси критически реагировать на что-либо сейчас опасно. Вчера к 3 годам была приговорена девушка, певица, за то, что она на улице Минска исполнила песню группы Океан Эльзы на украинском языке. Ожидать от белорусов, что они выйдут с протестами нет смысла", – отметил Лукашук.

По его словам, в Беларуси сейчас не работают независимые средства массовой информации.

"В Беларуси работает российская пропаганда. Информация поступает ограниченной, людей наказывают даже за то, если у человека в телефоне найдут Telegram канал независимого СМИ. В Беларуси сейчас очень опасно выражать свою позицию", - добавил Лукашук.

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