Белорусскую певицу приговорили к 3 годам за песню группы Океан Эльзы, - редактор "Европейского радио для Беларуси" Лукашук
Редактор эфира "Европейского радио для Беларуси" Змицер Лукашук подчеркнул, что в Беларуси сейчас опасно высказывать позицию о войне в Украине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Беларуси критически реагировать на что-либо сейчас опасно. Вчера к 3 годам была приговорена девушка, певица, за то, что она на улице Минска исполнила песню группы Океан Эльзы на украинском языке. Ожидать от белорусов, что они выйдут с протестами нет смысла", – отметил Лукашук.
По его словам, в Беларуси сейчас не работают независимые средства массовой информации.
"В Беларуси работает российская пропаганда. Информация поступает ограниченной, людей наказывают даже за то, если у человека в телефоне найдут Telegram канал независимого СМИ. В Беларуси сейчас очень опасно выражать свою позицию", - добавил Лукашук.
- Российское наступление на территорию Украины из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года
- Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России продлили по меньшей мере до 30 января
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное