Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022
Норвежские парламентарии выдвинули белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира за 2022 год
Об этом в Twitter сообщил советник по иностранным делам офиса Светланы Тихановской Франак Вячорка.
"Норвежские парламентарии Олауг Боллестад (лидер Христианско-демократической партии Норвегии) и Хорек Элвенес (депутат Консервативной партии) номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года", - написал Вячорка.
Он добавил, что это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу.
- Напомним, в 2021 году Тихановскую также номинировали на Нобелевскую премию мира.
- 10 декабря 2021 года в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, которую получили российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
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