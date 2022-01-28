Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022

Об этом в Twitter сообщил советник по иностранным делам офиса Светланы Тихановской Франак Вячорка.



"Норвежские парламентарии Олауг Боллестад (лидер Христианско-демократической партии Норвегии) и Хорек Элвенес (депутат Консервативной партии) номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года", - написал Вячорка.



Он добавил, что это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу.



Напомним, в 2021 году Тихановскую также номинировали на Нобелевскую премию мира.

10 декабря 2021 года в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира, которую получили российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.