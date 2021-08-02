Белорусскую легкоатлетка Тимановську охраняют Япония и МОК. Чехия и Польша готовы предоставить ей убежище
Член олимпийской сборной Беларуси Кристина Тимановська находится под охраной токийского аэропорта Ханэда
Об этом со ссылкой на минскую газету Наша Нива рассказывает Еспресо.TV .
Как отмечается, такие сведения предоставили в Международном олимпийском комитете, за помощью к которому через соцсети обратилась перед этим спортсменка , которую за публичную критику НОК Беларуси лукашенкивци в воскресенье, 1 августа 2021 года, пытались через Турцию силой доставить домой .
"Вечером МОК и оргкомитет поговорили с Тимановською. Она - с руководством аэропорта Ханэда, сейчас ее сопровождает работник оргкомитета (олимпийских игр - ред). Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат переговоры с Тимановськой, чтобы определить дальнейшие шаги ", - сообщили в пресс-службе МОК.
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Свою готовность помочь Тимовской уже выразили правительства Польши, Чехии и Литвы, где беглой гарантируют политическое убежище.
Также в СМИ была информация, что сама она сначала планировала после завершения Игр вместо Беларуси отправиться в Австрию.
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