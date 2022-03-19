Белорусскому послу Игорю Соколу во время бегства из Украины официально вручили "30 сребреников"

В ходе разговора украинская сторона передала ему названную "30 сребрениками" горсть монет. Соответствующее видео сегодня, 19 марта 2022 года, обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Еспресо.TV.



Подполковник пограничников Горобець попросил их передать главе пограничного ведомства Беларуси Анатолию Лаппо.



"Это приказ!" - сказал полковник Соколу.



Белорусский посол брать монеты отказался.



"Это приказ для вас, а не для меня", - возразил Игорь Сокол.



"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси.



Как известно, тридцать серебряников – плата за измену.



За удар в спину Украине посол имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П.", - добавил глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Дейнеко.



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