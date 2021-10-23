"Белорусского Сноудена" объявили в розыск

Такая информация содержится в базе данных МВД РФ "Внимание, розыск", передает Еспресо.TV .



При этом не уточняется, когда именно Савельева было внесено в базу.



Сейчас белорус находится во Франции и ждет получения статуса политического беженца.



Вчера вышло интервью Савельева, которое он дал Ксении Собчак.



В беседе с Собчак он рассказал, что общался в Москве с российскими силовиками. Они угрожали ему, что через видео, опубликованные основателем проекту "Гулагу.нет" Владимиром Осечкин, к нему, Савельева, возбудят уголовное дело о разглашении гостайны или шпионаже. Однако никаких обвинений Савельеву не тогда предъявили. После этого разговора он вылетел с РФ в Минск, а после из Белоруссии через Турцию и Тунис попал во Францию.



Савельев признался, что до сих пор опасается за свою жизнь, но меньше, чем в РФ или РБ.



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