Белорусское Полесье встретило россиян плакатом о "Путлере"
В южной части Республики Беларусь на маршрут движения железнодорожных платформ с российской военной техникой вышли три белоруса
Они держат запрещеенный режимом Лукашенко бело-красно-белый белорусский национальный флаг (БЧБ) и плакат, адресованный "Путлеру", передает ТГ-канал Баста.
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"Путлер, руки прочь от Украины!", - написано на плакате.
- Напомним, вдоль северной границы Украины расставляют российскую и белорусскую военную технику.
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