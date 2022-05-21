"Белорусское освободительное войско". Три белорусских батальона объединились в отдельный полк ВСУ

Об этом говорится в обнародованном сегодня, 21 мая 2022 года, обращении от пресс-службы новообразованного полка.

"Учитывая масштабы задач, стоящих перед белорусскими воинами, переходим к следующему этапу создания национальной воинской части. Объявляется создание Белорусского полка имени К.Калиновского, в состав которого войдут батальон "Литвин" и батальон "Волат". Победа будет за нами!", – говорят белорусские добровольцы.

Как отмечается в обращении, "Белорусское освободительное войско – это фактор, который будет иметь влияние на исторические изменения на нашей Родине".

Справка

Первым военным добровольческим формированием белорусов, воевавшим за Украину с 2014 года, была Отдельная тактическая группа (ОТГ) "Беларусь".

После 24 февраля 2022 года число белорусов, желающих приобщиться к защите Украины, стало резко возрастать. Тем более что не исключалось наступление на Украину армии Александра Лукашенко.

Белорусских добровольцев принимают на службу в ВСУ. Их поддерживают белорусские оппозиционные силы.

Белорусы, в частности, активно участвовали в битве за Киев. В настоящее время выполняются боевые задания на Востоке и Юге.

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