Обращение обнародовано на официальном ТГ-канале Кабинета.

В нем, в частности, говорится:

"Объединенный переходной кабинет министров Беларуси:

- заявляет, что решения "правительства" Лукашенко и его совбеза не имеют юридической силы на территории Беларуси и за ее пределами;

- денонсирует соглашения о создании Союзного государства Беларуси и России, объявляет о выходе Республики Беларусь из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ;

– считает недопустимым участие белорусских военных в вооруженном конфликте в России".

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Далее в тексте обращения идут требования к белорусским пограничникам и военным. Они такие же, как и у лидера оппозиции Светланы Тихановской .

"В этой связи требуем от Государственного пограничного комитета Республики Беларусь немедленно закрыть границу между Беларусью и Россией, от министерства обороны Республики Беларусь - обеспечить вывод российских войск из Беларуси, прекратить подготовку к размещению ядерного оружия на территории Беларуси", - отмечается в заявлении.

Предпосылкой принятия такого заявления называется военный мятеж в РФ.