Белорусское оппозиционное правительство разрывает соглашения о Союзном государстве с РФ, членстве Беларуси в СНГ и ОДКБ
Сформированный из представителей разных политсил белорусский Объединенный переходной кабинет в субботу, 24 июня 2023 года, обнародовал заявление о членстве Республики Беларусь в созданных Кремлем международных блоках и организациях
Обращение обнародовано на официальном ТГ-канале Кабинета.
В нем, в частности, говорится:
"Объединенный переходной кабинет министров Беларуси:
- заявляет, что решения "правительства" Лукашенко и его совбеза не имеют юридической силы на территории Беларуси и за ее пределами;
- денонсирует соглашения о создании Союзного государства Беларуси и России, объявляет о выходе Республики Беларусь из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ;
– считает недопустимым участие белорусских военных в вооруженном конфликте в России".
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Далее в тексте обращения идут требования к белорусским пограничникам и военным. Они такие же, как и у лидера оппозиции Светланы Тихановской .
"В этой связи требуем от Государственного пограничного комитета Республики Беларусь немедленно закрыть границу между Беларусью и Россией, от министерства обороны Республики Беларусь - обеспечить вывод российских войск из Беларуси, прекратить подготовку к размещению ядерного оружия на территории Беларуси", - отмечается в заявлении.
Предпосылкой принятия такого заявления называется военный мятеж в РФ.
- Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
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