Белорусское минобороны заявило о проверке сил реагирования
Особенностью этапа называют "проверку вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения"
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.
"Проверка предусматривает снятие образцов вооружения, военной и специальной техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега – маршей разной протяженности. Проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач", – говорится в сообщении.
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