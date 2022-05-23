Белорусское минобороны заявило о проверке сил реагирования

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

"Проверка предусматривает снятие образцов вооружения, военной и специальной техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега – маршей разной протяженности. Проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина укрепит границу с Беларусью бетонными плитами.

21 мая на въезде в Киевскую область из Беларуси задержали предполагаемого диверсанта.

В Беларуси впервые за два месяца подтянули "искандеры" к границе.

Военные эксперты утверждают, что вероятность нападения из Беларусм на Украину растет.

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