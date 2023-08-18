Об этом в эфире Еспресо заявил независимый военный обозреватель, ведущий белорусский эксперт по обороне и военно-промышленному комплексу Александр Алесин.

"Думаю, что Кремлю это очень неприятно. Это изначально игра между РФ и Китаем. Обе страны – постоянные члены Совбеза ООН. Лукашенко играет на их существующих противоречиях и подозрениях", – сказал он.

По мнению Алесина, диктатор считает, что если у него будет столь могущественный союзник как Китай, то он будет застрахован от поглощения Беларуси Россией.

"Я думаю, что это целенаправленная политика, несмотря на то, что его считают вассалом России. Он ведет очень тонкую политику и пробегает "между каплями дождя". Кроме того, Лукашенко считает, что если Запад введет против него серьезные санкции и захочет провести военную интервенцию, а на это нужна санкция Совбеза ООН, то Россия и Китай его отмажут"", - подытожил эксперт.