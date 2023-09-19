Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер" в публикации для московского университета

Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер" в публикации для московского университета

19 сентября, 2023 вторник
19:40
Война с Россией

Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер. Нет войне" в своей научной статье - ее опубликовали в журнале, принадлежащем московскому университету

Об этом пишет издание "Медуза".

Отмечается, что доцент Карлова университета в Чехии Илья Лемешкин в декабре 2022 года написал научную статью "Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге", посвященную деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, родившемуся на территории современной Беларуси.

В этой статье он зашифровал послание – если сложить первые буквы каждого абзаца статьи, получается фраза "Сдохни Путлер. Нет войне. И. Л".

Сообщается, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ученый отправил статью в журнал "Концепт: философия, религия, культура", который издает Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ. В июне 2023 г. она была опубликована на сайте журнала.

Отмечается также, что Лемешкин не сразу рассказал о призыве – он дождался, пока печатные экземпляры журнала разойдутся по библиотекам, чтобы их было сложнее изъять. Ученый объяснил, что выбрал для публикации именно этот журнал, поскольку он придерживается пропутинской позиции.

"Я хотел напомнить читателям в России и Беларуси, что существует изысканное средство. Оно помогает выразить позицию даже в условиях тоталитарного режима", - говорит Лемешкин.

Ученый также поделился, что после публикации статьи он получил письмо от читателя из России, увидевшего его послание.

Мир
Россия
Белорусь
Читайте также:
Північна операційна зона
16 сентября, 2023 суббота
Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК
обстріл, ППО
19 сентября, 2023 вторник
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
Кирило Буданов
18 сентября, 2023 понедельник
Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве, - Буданов
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.76
    Покупка 37.76
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.48
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
21:17
Disney выпустила трейлер сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"
21:05
Live
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, Армения заявила об "этнических чистках"
21:04
РФ отводит военные корабли из Севастопольской бухты, - движение АТЕШ
20:55
Аналитика
Сергей Згурец
Война переходит в формат на истощение, на фронтах происходит переформатирование сил с обеих сторон. Колонка Сергея Згурца
20:30
Франция и Германия предлагают реформировать структуру ЕС из-за вступления в Евросоюз новых стран
20:16
Террориста "ДНР", стрелявшего по ВСУ из гаубицы, приговорили к 12 годам заключения
20:12
В Токмаке оккупанты заселяются к гражданским, чтобы использовать их как живой щит, — Генштаб
20:00
OPINION
Сергей Руденко
Кто заказал убийство Гонгадзе?
20:00
Обзор
Победные новости 573-го дня войны: На Таврическом направлении потери окупантов растут, США передают Украине танки Abrams, а Дания – Leopard
19:51
Украина в ближайшие дни может ввести запрет на импорт некоторых овощей и фруктов из Польши: список
19:42
Подрыв обороноспособности и ставленица Портнова: почему госаудит проблема не Минобороны, а государства
19:40
Анонс
Просветительский Форум "Освіта Дивосвіту" будет искать ключ к воспитанию следующих поколений украинцев
19:20
Эксклюзив
"Государство уничтожает экономику и ВПК": волонтер Яровая о решении ГАСУ по прибыли оборонных предприятий
19:16
Залужный посетил позиции оперативно-стратегической группировки "Таврия" для планирования дальнейшего контрнаступления
19:09
Элла Либанова
"52 млн не будет никогда": демограф спрогнозировала количество населения Украины через 10 лет
19:02
США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану импортировать детали для дронов и самолетов
19:00
Обзор
Пенни Прицкер
Что известно о Пенни Прицкер, курирующей у Байдена экономическое восстановление Украины
18:58
Латвия закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью
18:57
Антониу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш заявил, что Россия делает мир незащищенным
18:46
Эксклюзив
Вокруг оккупированных городов враг строит сплошные крепости и разрушает берега реки Молочная: мэр Мелитополя об оборонных мерах армии РФ
18:45
Оккупанты атаковали Никополь и Синельниковский район Днепропетровщины: что известно
18:41
Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством страны
18:29
Эстония, Люксембург и Украина создали IT-коалицию, которая должна дать ВСУ преимущество на поле боя
18:29
ВСУ поразили штаб россиян под временно оккупированным Мелитополем
18:24
Джо Байден
Байден: от событий в Украине зависит наше будущее, на кону международный порядок
18:21
Рамзан Кадыров
РосСМИ назвали возможных преемников Кадырова в случае его смерти
18:14
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:05
OPINION
ООН, которая не видит в Украине геноцид, должна быть реформирована
18:04
ПВО, танки, боеприпасы: Чехия при поддержке Дании и Нидерландов предоставит Украине новое оружие
17:52
РФ формирует в Африке ЧВК на базе выводящей из Украины бригады, - Центр нацсопротивления
17:48
Обновлено
РФ атаковала авиабомбой Купянск: количество погибших увеличилось до 6
17:35
Сейм Литвы призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году
17:31
Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября
17:14
Google Bard
Google анонсировала новые функции Bard, которые должны сделать ее конкурентоспособной по ChatGPT
16:41
Обновлено
Для России международное право является инструментом злоупотреблений, - посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич
16:29
Россия второй раз за день обстреляла Херсон: пострадали два человека
16:27
НАПК предлагает наложить санкции на 14 российских импортеров немецких станков SPINNER
16:25
Байден-Зеленский-Лавров: чего ждать от Генассамблеи ООН? Разговор с дипломатом Владимиром Ельченко
16:15
Эксклюзив
"Не кремлевский след": советник Легиона "Свобода России" сказал, кто может угрожать жизни Кадырова
16:14
Несуществующее ПО для БПЛА на 3 млн грн: правоохранители разоблачили схему завладения средствами из харьковского бюджета
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV