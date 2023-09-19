Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер" в публикации для московского университета

Об этом пишет издание "Медуза".

Отмечается, что доцент Карлова университета в Чехии Илья Лемешкин в декабре 2022 года написал научную статью "Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге", посвященную деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, родившемуся на территории современной Беларуси.

В этой статье он зашифровал послание – если сложить первые буквы каждого абзаца статьи, получается фраза "Сдохни Путлер. Нет войне. И. Л".

Сообщается, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ученый отправил статью в журнал "Концепт: философия, религия, культура", который издает Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ. В июне 2023 г. она была опубликована на сайте журнала.

Отмечается также, что Лемешкин не сразу рассказал о призыве – он дождался, пока печатные экземпляры журнала разойдутся по библиотекам, чтобы их было сложнее изъять. Ученый объяснил, что выбрал для публикации именно этот журнал, поскольку он придерживается пропутинской позиции.

"Я хотел напомнить читателям в России и Беларуси, что существует изысканное средство. Оно помогает выразить позицию даже в условиях тоталитарного режима", - говорит Лемешкин.

Ученый также поделился, что после публикации статьи он получил письмо от читателя из России, увидевшего его послание.