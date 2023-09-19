Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер" в публикации для московского университета
Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер. Нет войне" в своей научной статье - ее опубликовали в журнале, принадлежащем московскому университету
Об этом пишет издание "Медуза".
Отмечается, что доцент Карлова университета в Чехии Илья Лемешкин в декабре 2022 года написал научную статью "Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге", посвященную деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, родившемуся на территории современной Беларуси.
В этой статье он зашифровал послание – если сложить первые буквы каждого абзаца статьи, получается фраза "Сдохни Путлер. Нет войне. И. Л".
Сообщается, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину ученый отправил статью в журнал "Концепт: философия, религия, культура", который издает Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ. В июне 2023 г. она была опубликована на сайте журнала.
Отмечается также, что Лемешкин не сразу рассказал о призыве – он дождался, пока печатные экземпляры журнала разойдутся по библиотекам, чтобы их было сложнее изъять. Ученый объяснил, что выбрал для публикации именно этот журнал, поскольку он придерживается пропутинской позиции.
"Я хотел напомнить читателям в России и Беларуси, что существует изысканное средство. Оно помогает выразить позицию даже в условиях тоталитарного режима", - говорит Лемешкин.
Ученый также поделился, что после публикации статьи он получил письмо от читателя из России, увидевшего его послание.
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