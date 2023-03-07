Весь январь 2022 года я просил высшее руководство сделать заявление об ответственности белорусского народа, если с их территории произойдет нападение. Идея заключалась в том, чтобы расшатать ситуацию в Беларуси. Вместо этого все мне повторяли одно и то же — не провоцируем Лукашенко, он петляет от Путина.

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На самом деле Лукашенко уже давно никуда не петляет. Он выполняет все, что ему говорят, и он давно бы ворвался вместе с россиянами, но причина почему он этого не делает в другом. Он знает и Путин тоже это знает, что первые трупы белорусов поднимут народ, страна дестабилизируется, и Путину придется тратить войска на подавление там.

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На самом деле, Лукашенко уже давно никуда не петляет. Он выполняет все, что ему говорят, и он давно бы ворвался вместе с россиянами, но причина почему он этого не делает в другом. Он знает и Путин тоже знает, что первые трупы белорусов поднимут народ, страна дестабилизируется, и Путину придется тратить войска на подавление там. Они знают, что белорусские войска, вероятнее всего, после первых столкновений просто сбегут с поля боя. По факту Путин ослабит себя и фронт. Лукашенко не принял бы решение о вторжении, поскольку это было бы его концом. Он является ручным куколдом Путина, и будет говорить и делать все, что ему нужно.

Своими заявлениями Лукашенко просто говорит словами Путина. И Зеленский для него "гнида" не из-за беспилотника, а из-за того, что не сдался, не убежал. Гнида – это путинское слово

Своими заявлениями он просто говорит словами Путина. И Зеленский для него "гнида" не из-за беспилотника, а из-за того, что не сдался, не убежал. Гнида — это путинское слово, которым Лукашенко в очередной раз лижет зад своего хозяина.

Поэтому нам уже давно нужно начать откровенный разговор об ответственности Лукашенко и белорусов за эту войну. Да, и о репарациях, и о трибунале. Они должны знать, что единственный способ избежать ответственности — это снести этого таракана уже сегодня. Если его снесем мы — платить придется все равно.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист