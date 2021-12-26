Белорусский священник о Лукашенко: "Сатана не может покаяться"

Интервью с ним обнародовал запретный режимом телеканал Belsat, рассказывает Еспресо.TV .



По его мнению, Лукашенко еще может покаяться, но "покаяние - это дар Божий", подчеркнул Борок.



"Знаете, каждый человек – только человек. Я не говорю, что нужно демонизировать человеческую личность. Ни один человек, как бы противно он себя вел, не может в своем зле приравниваться к уровню Сатаны. Так может ли он покаяться? Теоретически – да. Пусть кается. Но здесь нет такого, что если покается этот - будет ему такое эпитимия, а если тот - такая. Так оно не бывает. Покаяние - это, прежде всего, дар Божий, а не только свободная воля человека", - пояснил В Борок.



Каяться не может, отметил священнослужитель, только сатана.



"Люцифер, ангел света – может ли он покаяться? Нет, Сатана не может покаяться", - добавил он.



При этом режим Лукашенко Борок назвал "властями сатаны".



"Власть Сатаны в Беларуси сегодня очевидна. Власть тьмы и зла", - сказал пастор.



Читайте также: Белорусская автокефальная православная церковь объявила Лукашенко анафему



Разрешение ситуации в Беларуси, продолжил священник, зависит от Божьей помощи и от возможности диалога. Однако, говорить с "властями Сатаны", считает Вячеслав Борок следует "на языке силы".



"Если мы говорим о возможности диалога – в этом нет ничего плохого. Но надо понимать, что диалог возможен только тогда, когда мы не отходим от правды.



Мы должны понимать, что, говоря с режимом, мы должны использовать их же язык – язык силы", – объяснил свою точку зрения священник.



Кроме того, он призвал журналистов продолжать освещать события в Беларуси, ведь режим Лукашенко и дальше стремится держать страну в состоянии информационной изоляции.



"Если бы Христос родился сегодня в Беларуси, мы об этом не узнали бы, потому что он родился бы за решеткой. Там, где пол полит хлоркой и на бетонном полу", - сказал Вячеслав Борок.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb