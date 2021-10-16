"Белорусский Сноуден" сбежал во Францию, где будет просить убежища

Об этом сообщает Еспресо.TV .



"Молодой белорус, который сам прошел через пытки в ФСБ, пресс-хаты и переполненные камеры СИЗО, который проработал без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 Саратова, который передал секретный видеоархив ФСИН/ФСБ в правозащитный проект Gulagu.net, который рискнул жизнью, чтобы спасти других и остановить страшные пытки, теперь в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию. Это исторический день и для самого Сергея, и для всей нашей команды, и еще для миллионов ", - говорится в новости на Gulagu .net.



Правозащитники будут просить власть Франции как можно быстрее предоставить Сергею, фамилия которого по соображениям безопасности не называется, политическое убежище.



Сам Сергей уже обратился в полицию аэропорта за помощью. Таким образом началась первичная процедура для просителей политического убежища.



Как отмечает белорусский оппозиционный портал Хартыя'97, после публикации видео от Сергея в медиа руководство ФСИН уволило начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова. Его лишили должности "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности".



Должностей лишились также начальник туберкулезной больницы ведомства №1 в Саратове Павел Гаценко, заместитель Гаценко по безопасности Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.



По материалам видео в Саратовской области возбудили четыре уголовных дела.





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