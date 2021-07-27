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Белорусский режим признал экстремистским сайт телеканала "Белсат", который вещает из Варшавы

27 июля, 2021 вторник
17:10
Мир Белсат

Кроме сайта "Белсата", экстремистскими в Беларуси признаны все страницы медиа в социальных сетях

Об этом сообщает "Белсат".

27 июля райсуд города Гомель принял решение внести в Республиканский список экстремистских материалов сайт и страницы в соцсетях телеканала "Белсат".

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Впрочем, по состоянию на 17:00 27 июня в списке "экстремистских материалов" на сайте министерства информации Беларуси соответствующие отметки отсутствуют.

  • Напомним, ранее режим сампровозглашеного президента Беларуси Александра Лукашенко признал экстремистской книгу журналистов "Белсата" "Белорусский Донбасс" о роли белорусских добровольцев и власти в войне
 
репрессии в Беларуси
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