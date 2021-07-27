Белорусский режим признал экстремистским сайт телеканала "Белсат", который вещает из Варшавы

Об этом сообщает "Белсат".



27 июля райсуд города Гомель принял решение внести в Республиканский список экстремистских материалов сайт и страницы в соцсетях телеканала "Белсат".



Читайте также: С 2014 года в Беларуси нет ни одного белорусского генерала в силовых структурах - лидер движения "Разам"



Впрочем, по состоянию на 17:00 27 июня в списке "экстремистских материалов" на сайте министерства информации Беларуси соответствующие отметки отсутствуют.

Напомним, ранее режим сампровозглашеного президента Беларуси Александра Лукашенко признал экстремистской книгу журналистов "Белсата" "Белорусский Донбасс" о роли белорусских добровольцев и власти в войне