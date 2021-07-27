Белорусский режим признал экстремистским сайт телеканала "Белсат", который вещает из Варшавы
Кроме сайта "Белсата", экстремистскими в Беларуси признаны все страницы медиа в социальных сетях
Об этом сообщает "Белсат".
27 июля райсуд города Гомель принял решение внести в Республиканский список экстремистских материалов сайт и страницы в соцсетях телеканала "Белсат".
Читайте также: С 2014 года в Беларуси нет ни одного белорусского генерала в силовых структурах - лидер движения "Разам"
Впрочем, по состоянию на 17:00 27 июня в списке "экстремистских материалов" на сайте министерства информации Беларуси соответствующие отметки отсутствуют.
- Напомним, ранее режим сампровозглашеного президента Беларуси Александра Лукашенко признал экстремистской книгу журналистов "Белсата" "Белорусский Донбасс" о роли белорусских добровольцев и власти в войне
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное