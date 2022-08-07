Об этом сегодня, 7 августа 2022 года, сообщил брестский филиал белорусского правозащитного общества "Весна".

"Причина - якобы взрыв на железной дороге где-то в Брестской области", - отмечают правозащитники.

Поскольку на месте диверсии нашли канистры с топливом, используемым в колхозах, силовики обошли заправки, где "клали лицом в пол".

"Потом правоохранители пошли по колхозам и колхозникам. Ну а последним известным местом, где действовали силовики, был бар "Мед" в Иваново", - говорится в сообщении.

Кроме местных милиционеров, в следственных действиях принимают участие силовики из Минска.

Город Иваново находится в 20 км от границы с Украиной.

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