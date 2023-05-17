Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Именно Путин не отдает приказ вовлекать белорусские войска в войну против Украины. Белорусские войска не готовы к боевым действиям. Путин понимает, что после значительного количества убитых российских мобилизованных, возможен переход белорусской армии на сторону Украины", - подчеркнул Бульба.

По словам белорусского общественного деятеля, Путин понимает, что ущерба от этого будет больше, чем пользы.

"Белорусы могут сдаваться в плен и переходить вместе с техникой и оружием на сторону Украины. Это Путина беспокоит. Именно Путин является инициатором того, что не нужно вовлекать белорусов в войну", - пояснил Бульба.