Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
Руководитель ОО "Беларусь 2.0. Делаем вместе", белорусский общественный деятель Сергей Бульба считает, что именно Путин не приказывает вовлекать белорусскую армию в войну
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Именно Путин не отдает приказ вовлекать белорусские войска в войну против Украины. Белорусские войска не готовы к боевым действиям. Путин понимает, что после значительного количества убитых российских мобилизованных, возможен переход белорусской армии на сторону Украины", - подчеркнул Бульба.
По словам белорусского общественного деятеля, Путин понимает, что ущерба от этого будет больше, чем пользы.
"Белорусы могут сдаваться в плен и переходить вместе с техникой и оружием на сторону Украины. Это Путина беспокоит. Именно Путин является инициатором того, что не нужно вовлекать белорусов в войну", - пояснил Бульба.
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