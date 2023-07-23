Об этом он написал в Twitter .

Он подчеркнул, что организация нарушает Женевские конвенции и основные положения Красного Креста.

"Участие Белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей из оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления. Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также Основополагающие принципы Движения Красного Креста", - говорится в сообщении.

Костин отметил, что Украина начала расследование деятельности Белорусского Красного Креста, и выразил надежду, что международное представительство организации примет соответствующие меры.

"Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры. Со своей стороны мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", - пишет генпрокурор.

Незаконный вывоз украинских детей в Белоруссию

О том, что часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил российскому оппозиционному каналу "Дождь" глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет "Медуза".

Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто исчезают. Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно. Оккупационные власти в свою очередь утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь "для оздоровления".

Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси.

Кислица призвал на заседании Совбеза отреагировать на признание главы Красного Креста Беларуси об участии в насильственном вывозе детей из оккупированных войсками РФ территорий Украины.