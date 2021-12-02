Белорусский КГБ создавал фейковые акка спровоунты в соцсетях, чтоб спровоцировать миграционный кризис, - Meta
Компания Meta (бывший Facebook) заявила, что удалила 41 фейковый аккаунт, причастный к провокации миграционного кризиса, и обнаружила их связь с Комитетом государственной безопасности Беларуси
Об этом Meta сообщила в отчете от 1 декабря.
Meta удалила 41 Facebook-аккаунт, четыре Instagram-аккаунта и пять групп, выдававших себя за журналистов и активистов, чтобы разжигать миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.
"Эти вымышленные лица публиковали критику Польши на английском, польском и курдском языках, включая фотографии и видео о том, что польские пограничники якобы нарушают права мигрантов и сравнивали отношение Польши к мигрантам с другими странами", - говорится в отчете.
Основной аудиторией этих аккаунтов были пользователи Ближнего Востока и Европы.
Компания отмечает, что расследование выявило связи с белорусским КГБ.
- Ранее самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко отрицал, что умышленно приглашал мигрантов в Беларусь, чтобы спровоцировать миграционный кризис.
- 21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Лукашенко начал гибридную войну против ЕС и назвал это самой большой за 30 лет попыткой дестабилизировать Европу.
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