Белорусский КГБ создавал фейковые акка спровоунты в соцсетях, чтоб спровоцировать миграционный кризис, - Meta

Об этом Meta сообщила в отчете от 1 декабря.



Meta удалила 41 Facebook-аккаунт, четыре Instagram-аккаунта и пять групп, выдававших себя за журналистов и активистов, чтобы разжигать миграционный кризис на границе Беларуси и Польши.



"Эти вымышленные лица публиковали критику Польши на английском, польском и курдском языках, включая фотографии и видео о том, что польские пограничники якобы нарушают права мигрантов и сравнивали отношение Польши к мигрантам с другими странами", - говорится в отчете.



Основной аудиторией этих аккаунтов были пользователи Ближнего Востока и Европы.



Компания отмечает, что расследование выявило связи с белорусским КГБ.

Ранее самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко отрицал, что умышленно приглашал мигрантов в Беларусь, чтобы спровоцировать миграционный кризис.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Лукашенко начал гибридную войну против ЕС и назвал это самой большой за 30 лет попыткой дестабилизировать Европу.