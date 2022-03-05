Белорусский десантник сдался в плен на Волыни. Центр при СНБО обнародовал инструкцию по капитуляции для остальных оккупантов

Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков в Facebook.



По его словам, боевик не хотел воевать против Украины, также рассказал о позициях и количестве войск оккупантов на границе.



"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничники... Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", - написал полицейский.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал инструкцию для остальных оккупантов, как правильно сдаваться в плен.

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