Белорусский десантник сдался в плен на Волыни. Центр при СНБО обнародовал инструкцию по капитуляции для остальных оккупантов
На Волыни местные жители задержали сдавшегося десантника из Беларуси, потому что не хотел воевать против Украины
Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков в Facebook.
По его словам, боевик не хотел воевать против Украины, также рассказал о позициях и количестве войск оккупантов на границе.
"На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничники... Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе", - написал полицейский.
Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал инструкцию для остальных оккупантов, как правильно сдаваться в плен.
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