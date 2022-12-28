Белорусским "рельсовым партизанам" дали по более 20 лет тюрьмы за попытку остановить российские эшелоны
Трое белорусов, обвиненных в саботаже на железной дороге в Беларуси, по которой шли эшелоны с российской военной техникой для участия в войне в Украине, получили более 20 лет тюрьмы каждый
Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".
Такой приговор вынес Гомельский областной суд 27 декабря.
Так, Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич – 22 года заключения, а Олег Молчанов – 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а изъятое при обыске имущество конфисковали.
По версии следствия, Дикун, Равич и Молчанов, трое жителей Святогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Жердь - Останковичи (Гомельская область). Именно поэтому на участке перестали работать светофоры и стрелковые переводы, которые могли привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой российских вооруженных сил для войны в Украине.
Всех троих было задержано в Светлогорске 4 марта и предъявлены им обвинения по нескольким статьям ("Участие в экстремистском формировании"), "Акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений", "Умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей" и "Измена государству").
- Как известно, 6 апреля министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержании трех человек, обвиненных в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс белорусской железной дороги.
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