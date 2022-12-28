Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".

Такой приговор вынес Гомельский областной суд 27 декабря.

Так, Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич – 22 года заключения, а Олег Молчанов – 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а изъятое при обыске имущество конфисковали.

По версии следствия, Дикун, Равич и Молчанов, трое жителей Святогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Жердь - Останковичи (Гомельская область). Именно поэтому на участке перестали работать светофоры и стрелковые переводы, которые могли привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой российских вооруженных сил для войны в Украине.

Всех троих было задержано в Светлогорске 4 марта и предъявлены им обвинения по нескольким статьям ("Участие в экстремистском формировании"), "Акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений", "Умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей" и "Измена государству").

Как известно, 6 апреля министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержании трех человек, обвиненных в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс белорусской железной дороги.

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