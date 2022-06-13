Белорусских десантников учат проверкам на блок-постах и городским боям

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"В ходе проведения учений батальон (военно-десантных войск - ред.) вел контрдиверсионные действия в назначенном районе. Выполняли задачи по установлению блок-постов, взятию под охрану дорожных направлений, установлению засад", - говорит на видео руководитель учений, имя и фамилию которой не указываются.

После этого идут кадры проверки гражданского автомобиля и водителя на учебном блок-посте.

Также отмечается, что отдельно отрабатывается "зачистка населенных пунктов".

"Мы сталкиваемся с тем, что нам никак не избежать введения боевых действий в населенных пунктах. Как оборонной, так и наступательной тематики... В городской, сельской застройке", - отмечает руководитель учений.

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При этом белорусские десантники продолжают овладевать смежными военными специальностями - пулеметчиков и гранатометчиков.

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