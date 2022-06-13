Белорусских десантников учат проверкам на блок-постах и городским боям
Телевизионный канал Министерства обороны Республики Беларусь "ВоенТВ" в воскресенье, 12 июня 2022 года, обнародовал видеорепортаж с учений сил специальных операций страны на полигоне "Лосвидо" в Витебской области
Сюжет выложен в свободном доступе на ТГ-канале вещателя.
"В ходе проведения учений батальон (военно-десантных войск - ред.) вел контрдиверсионные действия в назначенном районе. Выполняли задачи по установлению блок-постов, взятию под охрану дорожных направлений, установлению засад", - говорит на видео руководитель учений, имя и фамилию которой не указываются.
После этого идут кадры проверки гражданского автомобиля и водителя на учебном блок-посте.
Также отмечается, что отдельно отрабатывается "зачистка населенных пунктов".
"Мы сталкиваемся с тем, что нам никак не избежать введения боевых действий в населенных пунктах. Как оборонной, так и наступательной тематики... В городской, сельской застройке", - отмечает руководитель учений.
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При этом белорусские десантники продолжают овладевать смежными военными специальностями - пулеметчиков и гранатометчиков.
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