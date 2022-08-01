Белорусские войска разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы у границ Украины
Вооруженные силы Беларуси у украинских границ разворачивают дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
"На Волынском и Полесском направлениях в приграничных с нашим государством районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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