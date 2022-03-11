Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Об этом сообщает официальный Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



По информации источника, после первого раунда переговоров в Москве президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный лидер СБ Александр Лукашенко совершили по одному звонку.



"Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00", - говорится в сообщении.

В пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани.

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