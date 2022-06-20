Белорусские военные пытались сделать подкоп на границе с Польшей, - пограничная служба
Польская пограничная служба сообщила о попытке белорусских солдат незаконно проникнуть на территорию страны, для чего белорусы сделали подкоп на границе с Польшей
Об этом сообщила пограничная служба Польши в твиттере.
Отмечается, что в районе пограничного села Дубичи Церковные офицеры разоблачили группу из 6 белорусских военнослужащих, пытавшихся сделать подкоп под ограждением.
- Напомним, Беларусь продлила военные учения вблизи украинской границы по меньшей мере до 25 июня.
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