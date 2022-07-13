Белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .



Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники.

Также идет проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

По состоянию на утро 13 июля украинские военные отразили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Однако возможны новые штурмовые действия противника, чтобы создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.

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