Белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной
В пограничных подразделениях белорусской армии произошла ротация личного состава и техники. Есть угроза ракетных ударов по Украине
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь, выполняющих задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, проведена ротация части личного состава и техники.
Также идет проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
- По состоянию на утро 13 июля украинские военные отразили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Однако возможны новые штурмовые действия противника, чтобы создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.
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