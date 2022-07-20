Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Есть негласное разрешение от властей Беларуси на то, чтобы белорусские военнослужащие при желании могли подписывать контракты с армией России. То есть, если они хотят воевать, то переодеваются в российскую форму и в составе вооруженных сил РФ могут участвовать в боевых действиях", - отметил Ягун.

Генерал-майор СБУ добавил, что даже в случае участия армии Беларуси в войне против Украины, численность такого войска, по оценкам экспертов, составит 20 тыс. человек.

"Белорусские военные надеются, что они будут ходить вдоль границы и не будут участвовать в войне России против Украины. Если учесть полноценное участие белорусской армии, специалисты насчитывают около 20 тыс. военных, которые могут пересечь границу. Для этого нужно больше недели времени", - отметил он. Виктор Ягун.

Учение Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлено как минимум до 23 июля.

16 июля Вооруженные силы Украины показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью.

В тот же день эксперт Defense Express Иван Киричевский высказал мнение, что Беларусь не готова вступить в войну, а у страны-агрессора Российской Федерации пока нет резервов для повторного наступления с белорусской территории на Киев. А генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак предположил, что у российских оккупантов нет потенциала для повторного наступления на столицу Украины Киев с территории Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb