Белорусские военные дают мигрантам баллончики с газом и разбирают заграждение на границе с ЕС, - польские пограничники
Пограничная охрана Польши (Straż Graniczna) заявляет о непосредственной причастности белорусской армии Александра Лукашенко к провокациям на границе с Польшей, являющейся частью внешнего периметра ЕС на востоке
Речь идет о событиях в ночь с 12 на 13 ноября 2021 года. Подробности приводит Еспресо.TV.
"Белорусы снабдили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в направлении польских служб", - сообщается в твиттере польских пограничников.
Сами же беженцы с Ближнего Востока пишут в своих чатах, что белорусские силовики выдают им холодное оружие .
"Ночью в районе Черемушки белорусские солдаты начали убирать временное пограничное ограждение - они удаляли столбы, срезали с помощью спецтехники колючую проволоку. Сотрудники польских служб были ослеплены лазерными лучами и светом стробоскопов", - обращает внимание польская сторона.
"Рядом группа примерно из 100 мигрантов ожидала возможности незаконного пересечения границы. Эту и другие попытки нелегального пересечения польско-белорусской границы мы предотвратили", - говорят поляки.
- Напомним, Польша готова прекратить железнодорожное сообщение с Лукашенко Беларусью.
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