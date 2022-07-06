Белорусские власти уничтожили кладбище партизанской антинацистской Армии Краевой

Об этом идет речь на официальном сайте МИД страны.

"Это чрезвычайно позорное событие является примером нарушения нынешними белорусскими властями всех своих обязательств по памятным местам на своей территории. Это напоминает самые темные страницы истории коммунизма, и учитывая предыдущие сообщения об уничтожении польских военных захоронений, это нельзя воспринимать иначе, как целенаправленное действие с целью дальнейшего ухудшения взаимоотношений между Польшей и Беларусью", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что это очередной и наиболее яркий пример действий минского режима против поляков в Беларуси.

"Мы решительно осуждаем эту антипольскую кампанию белорусских властей, направленную на устранение любых польских следов в Беларуси. Уничтожение военных могил не изменит историю и не сотрет память о прошлом", - добавила представитель министерства Ясина Лукаш.

Известно, что вооруженные силы польского подполья – Армия Крайова – была одной из самых многочисленных и организованных "подпольных армий" во время Второй мировой войны. В него входили как либералы, просоветские социалисты, так и польские националисты и представители крайне правых сил.