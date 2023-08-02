Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Лукашенко в Вискулях

Как говорится, с вечера 30 июля Лукашенко находится в резиденции "Вискули" в 7,5 км от границы с Польшей. Для его охраны в пограничной границе с Польшей еще 29 июля из Мачулищ перебросили 2 вертолета ВВС, а третий прилетел в приграничье на следующий день.

"29 июля около 17:00 из "Мачулищ" в район В/Ч возле д. Каменюки вылетели два вертолета ВВС РБ: Ми-8 и Ми-24 (с бортовым номером 14). В Каменюк они прибыли около 18:30. Вертолеты прибыли туда для охраны воздушного пространства РБ во время визита Лукашенко в резиденцию "Вискули". Отметим, что это часть стандартной процедуры последних лет, так же было и в апреле этого года", - говорится в сообщении.

Фото: Белорусский Гаюн

Мониторинговая группа отмечает, что 30 июля около 17:00 Лукашенко вылетел из своей резиденции под Минском на вертолете Ми-8, его сопровождал второй Ми-8 ВВС РБ. Уже примерно через 1,5 часа диктатор прилетел в резиденцию "Вискули", в 7,5 км от границы с Польшей, а вертолет сопровождения отправился к двум другим вертолетам в район д. Каменюки. А 31 июля Лукашенко находился в Вискулях целый день.

Но уже 1 августа эти вертолеты полетели патрулировать границу в Каменецком районе Брестской области.

"Вертолет Лукашенко взлетел с Вискулов около 10:00 и отправился в аг. Беловежский, куда его сопровождал Ми-8 ВВС РБ. Около 12:30 Лукашенко вернулся в Вискули, и все 3 вертолета ВВС РБ сели в Каменюках", - говорят в "Гаюне".

Фото: Белорусский Гаюн

Пересечение границы с Польшей могло произойти случайно, - Беларускі Гаюн

Первые сообщения о том, что два вертолета ВВС РБ пересекли границу с Польшей начали поступать около 10:30 по минскому времени. В это время Ми-8 и Ми-24 как раз патрулировали границу.

"Позже появились фото, где видно, что это вертолеты, которые участвовали в патрулировании границы с Польшей. На Ми-24 ВВС РБ можно заметить бортовой номер 14. Нам удалось проверить одно из фото и подтвердить, что оно было сделано в одном в селе Беловежа в 2,3 км от границы. Это же подтверждают и пользователи Twitter. Также отметим, что в СМИ распространяется видео вертолета Ми-2, не имеющего отношения к ВВС РБ, предположительно, это польский вертолет", - говорится в сообщении.

Фото: Белорусский Гаюн

"Гаюн" утверждает, что никаких учений в пограничных районах с Польшей не проводилось: "вертолеты к каким-то учениям отношения не имеют, а летали с целью охраны Лукашенко".

По данным мониторинговой группы, пилоты военно-воздушных сил Республики Беларусь вполне могли залететь на территорию Польши. Группа пришла к выводу, что это было сделано случайно.

"Целенаправленная провокация с пересечением границы двумя боевыми вертолетами - это был бы чрезвычайно опасный шаг, учитывая, что всего в +-10 км находится Лукашенко, а в 7,5 км от границы ночует уже несколько дней, в том числе и прямо сейчас", – добавили там.

Фото: Белорусский Гаюн

Как белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши должны были вызвать временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".