Об этом сообщила пресс-служба украинской разведки.

"Министерство обороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. В частности, работники 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировки в составе "выездных групп" для проведения работ по восстановлению и вводу в эксплуатацию авиационной техники на 121-м авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы Кубинка)", - говорится в заявлении.

Преимущественно белорусские специалисты чинят самолеты типа МиГ-29 и его модификации.

По информации разведки, специалисты снимают их с хранения и расконсервируют для использования в войне РФ против Украины.

14 августа главный редактор оппозиционной белорусской радиостанции "Еврорадио" Павел Свердлов заявил, что в Беларуси неформально вербуют на войну против Украины.

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