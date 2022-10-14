Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко проводит скрытую мобилизацию
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию в Беларуси
Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива" в twitter.
"Решение о мобилизации в Беларуси принято. Она будет проходить под видом проверки военной пригодности", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, Лукашенко принял принципиальное решение провести в Белоруси скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.
- Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заверил, что Беларуси не нужна мобилизация на фоне объявления частичной мобилизации в России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.91
-
EUR
Покупка 38.33Продажа 39.51
- Актуальное
- Важное