Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко проводит скрытую мобилизацию

Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива" в twitter.

"Решение о мобилизации в Беларуси принято. Она будет проходить под видом проверки военной пригодности", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, Лукашенко принял принципиальное решение провести в Белоруси скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей.

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заверил, что Беларуси не нужна мобилизация на фоне объявления частичной мобилизации в России.

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