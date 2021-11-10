Белорусские силовики запугивают выстрелами мигрантов на границе, - Минобороны Польши
В среду, 10 ноября, Министерство обороны Польши сообщило, что белорусские военные запугивают мигрантов на границе
Об этом сообщает официальный Twitter министерства.
На видео, опубликованном в соцсети, видна группа мигрантов, стоящая у пограничного забора на белорусской территории. После этого слышен выстрел и крики беженцев.
"Мы также зафиксировали акты насилия со стороны белорусов", – добавляет Минобороны.
Белорусская сторона никак не прокомментировала это сообщение.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
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