Белорусские силовики запугивают выстрелами мигрантов на границе, - Минобороны Польши

Об этом сообщает официальный Twitter министерства.



На видео, опубликованном в соцсети, видна группа мигрантов, стоящая у пограничного забора на белорусской территории. После этого слышен выстрел и крики беженцев.



"Мы также зафиксировали акты насилия со стороны белорусов", – добавляет Минобороны.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

Белорусская сторона никак не прокомментировала это сообщение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb