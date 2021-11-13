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Белорусские силовики выдают мигрантам ножи, чтобы те нападали на пограничников из Польши, - СМИ

13 ноября, 2021 суббота
08:47
Мир

По информации мигрантских чатов и телеграмм-каналов, которые ведут выходцы из стран Ближнего Востока, милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать польских пограничников

Отказавшиеся были избиты силовиками Александра Лукашенко, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на белорусское информационное издание Хартия'97 .

Мои друзья в лесах теперь сказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие и заставляет нас нападать на Польшу.

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Они говорят, что не хотят это делать, что они иммигранты, а не мятежники.

В ответ белорусская милиция избила их", - говорится в одном из таких сообщений.

  • Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши.
  • Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут участвовать до 10 тысяч нелегалов.
  • Кроме того, Минск стал направлять эти человеческие массы на границу с Украиной.

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