Белорусские силовики выдают мигрантам ножи, чтобы те нападали на пограничников из Польши, - СМИ
По информации мигрантских чатов и телеграмм-каналов, которые ведут выходцы из стран Ближнего Востока, милиция Беларуси выдала мигрантам ножи и другое оружие и заставляет их атаковать польских пограничников
Отказавшиеся были избиты силовиками Александра Лукашенко, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на белорусское информационное издание Хартия'97 .
Мои друзья в лесах теперь сказали мне, что милиция Беларуси дала им ножи и другое оружие и заставляет нас нападать на Польшу.
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Они говорят, что не хотят это делать, что они иммигранты, а не мятежники.
В ответ белорусская милиция избила их", - говорится в одном из таких сообщений.
- Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши.
- Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут участвовать до 10 тысяч нелегалов.
- Кроме того, Минск стал направлять эти человеческие массы на границу с Украиной.
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