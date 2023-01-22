Белорусские силовики требуют удалить ТГ-канал о передвижении российской техники, задержали брата админа, - Гаюн

Об этом сообщили в telegram-канале Беларуски Гаюн.

Как отмечается, именно telegram-канал "БелЖД_Live" с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве прибывающих в Беларусь военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ.

"Мы уверены, что, в частности, благодаря их работе удалось значительно замедлить и разгласить движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Известно, что КГБ задержал 15-летнего подростка, возбудил против него сфабрикованное уголовное дело по статье 208 ч. 2 УК РБ (вымогательство) и трое суток держал в изоляторе временного содержания на Окрестино, не допуская к нему ни родителей, ни адвоката.

"Мы не знаем, что делали с ребенком все это время, в пятницу его освободили из-под стражи и направили в "Республиканский научно-практический центр психического здоровья", - пишет telegram-канал "БелЖД_Live".

Сообщается, что путем давления на близкого родственника, оккупанты давят на канал и требуют удалить его и прекратить деятельность.

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