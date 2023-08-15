Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В список вошли 24 судьи: они причастны к репрессиям против белорусов, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии. Также в список кандидатов на санкции попали 15 пропагандистов, распространяющих кремлевские нарративы и оправдывающих российское вторжение в Украину. Кроме того, список пополнят другие лица и организации, причастные к принудительному перемещению украинских детей.

"Каждый судья, осуждающий людей за поддержку Украины и мира, каждый пропагандист, подстрекающий к непровоцированной агрессивной войне, а самое главное, лица, причастные к похищению украинских детей, должны почувствовать конкретные последствия своих действий. Попадание в перечень кандидатов на санкции является важным шагом на этом пути", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что свои предложения по санкциям НАПК направило на проработку Службе безопасности Украины, Министерству иностранных дел и Офису Генерального прокурора.