Белорусские правозащитники заявляют, что задержанный режимом Лукашенко мужчина сбежал из "химии" и покинул страну
Белорус Дмитрий Кулаков, которого приговорили к трем с половиной годам за оскорбление и угрозы полиции, сбежал из колонии открытого типа
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Дмитрия Кулакова приговорили к 3,5 годам «химии» за оскорбление и угрозы милиционерам в чате месенжера Telegram. Мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении №49 в Шклове.
Правозащитники добавляют, что человек сбежал из "химии" и покинул Беларусь.
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