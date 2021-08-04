Белорусские правозащитники заявляют, что задержанный режимом Лукашенко мужчина сбежал из "химии" и покинул страну

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".



Дмитрия Кулакова приговорили к 3,5 годам «химии» за оскорбление и угрозы милиционерам в чате месенжера Telegram. Мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении №49 в Шклове.



Правозащитники добавляют, что человек сбежал из "химии" и покинул Беларусь.



