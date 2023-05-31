Белорусские пограничники включили сотрудникам ГПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ"
Белорусские пограничники включили сотрудникам Госпогранслужбы Украины аудиозапись с приглашением на борщ, а по сути – с предложением перейти на их сторону
Соответствующую запись выложил "Белсат".
На записи женский голос обращается к украинским пограничникам, называя их по-советски "товарищами". Запись звучит на украинском языке. Утверждается, что горячие блюда в обеих странах очень похожи, но есть и небольшие отличия – в украинский борщ принято добавлять фасоль, а в белорусский – больше картофеля. Голос говорит, что борщ – это уникальное блюдо восточнославянской кухни, которого нет в европейских кухнях.
"Когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский борщ! Не пожалеете!" – завершает голос.
Ранее белорусские пограничники жаловались, что украинцы на границе демонстрируют в их сторону непристойные жесты.
- Украинцы "поздравили" белорусских пособников оккупантов с 9 Мая, разместив на границе билборды "Победим рашизм" и включив гимн нашего государства.
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