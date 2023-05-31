Соответствующую запись выложил "Белсат".

На записи женский голос обращается к украинским пограничникам, называя их по-советски "товарищами". Запись звучит на украинском языке. Утверждается, что горячие блюда в обеих странах очень похожи, но есть и небольшие отличия – в украинский борщ принято добавлять фасоль, а в белорусский – больше картофеля. Голос говорит, что борщ – это уникальное блюдо восточнославянской кухни, которого нет в европейских кухнях.

"Когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский борщ! Не пожалеете!" – завершает голос.

Ранее белорусские пограничники жаловались, что украинцы на границе демонстрируют в их сторону непристойные жесты.