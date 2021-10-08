Белорусские пограничники стреляли в польский патруль на границе, - пограничная служба Польши
Белорусские пограничники стреляли в сторону польских военнослужащих на границе между странами
Об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальский, передает Укринформ.
"Патруль белорусских служб совершил выстрелы в направлении польских военнослужащих, которые вместе с пограничниками патрулируют границу. Вероятно, использовались холостые патроны, ничего не произошло ", - сообщила Михальский.
По ее словам, количество провокаций на границе становится все больше.
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Ранее поляки заявили, что белорусские пограничники целятся в них оружием, бросают что-то в их сторону.
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