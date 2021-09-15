Белорусские пограничники сообщили о якобы обстреле погранзнака со стороны Украины

Об этом сообщила пресс-служба комитета по Telegram.



Там заявили, что инцидент произошел 11 сентября.



"При осмотре пограничного знака пограничники заставы " Сварынь " обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби, вероятно, от выстрелов из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.



В Беларуси заявили, что провели встречу с украинскими пограничниками и что "результаты показали, что выстрелы проводились с территории Украины".

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что поврежденный пограничный знак на границе обнаружил наряд Луцкого отряда ГПСУ, информирует Бабель.

"О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", - заявил он.

Вместе с тем спикер ГПСУ пояснил, что болотисто-кустарниковая местность делает невозможным пешее движение в этом районе, поэтому признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено.

"Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке", - добавил Демченко.

По его словам, в ходе проверки на территории использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружили.



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