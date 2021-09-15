Белорусские пограничники сообщили о якобы обстреле погранзнака со стороны Украины
Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил об обстреле своего знака с территории Украины
Об этом сообщила пресс-служба комитета по Telegram.
Там заявили, что инцидент произошел 11 сентября.
"При осмотре пограничного знака пограничники заставы " Сварынь " обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением герба Беларуси в виде пробоин от дроби, вероятно, от выстрелов из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.
В Беларуси заявили, что провели встречу с украинскими пограничниками и что "результаты показали, что выстрелы проводились с территории Украины".
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