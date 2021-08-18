Белорусские пограничники щитами вытесняли мигрантов через литовскую границу. ВИДЕО
12 экипированных белорусских пограничников со щитами оттеснили 35 беженцев в Литву, при этом они сами нарушили границу
Об этом рассказывает "Делфи".
Министерство внутренних дел Литвы утверждает, что во вторник состоялась провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на территорию Литвы 12 белорусских пограничников.
В ответ МВД заявило в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.
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"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Немедленно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.
В МВД подчеркнули, что белорусские пограничники были в снаряжении для подавления беспорядков. Они насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.
- Напомним, российский оппозиционный центр "Досье" и немецкое издание Der Spiegel утверждают, что белорусский режим через госкомпанию помогал нелегалам из Ирака попасть в страны Евросоюза
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