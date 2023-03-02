Белорусские партизаны показали, как их дрон во время разведки садился на РЛС самолета А-50У в Мачулищах
Оппозиция рассказала, что две недели вела разведку на аэродроме в Мачулищах и обнародовала видео, где дрон партизан сел на радиолокационную станцию самолета А-50У
Об этом сообщает телеграмм-канал BYPOL .
Разведку вели с гражданских дронов, приобретенных в магазине. Отмечается, что во время одной из успешных операций дрон не только залетал на территорию аэродрома, но и пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У и даже садился на его радиолокационную станцию.
"Недавно диктатор в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что имеет лучшую ПВО и средства против дронов. Поэтому все военные объекты якобы находятся в полной безопасности. Какая ситуация действительно, ярко демонстрирует видео, переданное боевой группой участников плана "Победа", - говорится в заявлении.
Также оппозиция комментирует, что информация об этих инцидентах самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко не предоставляли.
- Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" возле Минска произошло два взрыва, были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника.
- На аэродром "Мачулищи" после взрывов, повредивших самолет-разведчик А-50, прибыли борта из российского центра обслуживания.
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