Об этом сообщает телеграмм-канал BYPOL .

Разведку вели с гражданских дронов, приобретенных в магазине. Отмечается, что во время одной из успешных операций дрон не только залетал на территорию аэродрома, но и пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У и даже садился на его радиолокационную станцию.

"Недавно диктатор в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что имеет лучшую ПВО и средства против дронов. Поэтому все военные объекты якобы находятся в полной безопасности. Какая ситуация действительно, ярко демонстрирует видео, переданное боевой группой участников плана "Победа", - говорится в заявлении.

Также оппозиция комментирует, что информация об этих инцидентах самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко не предоставляли.