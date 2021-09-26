Белорусские партизаны подожгли базу ОМОНа в Минске и стрельбище силовиков в Бобруйске
В Республике Беларусь появилось антилукашенковское подполье, которое начало поджоги объектов силового блока президента
На своем телеграмм-канале Буслы ляцяць подпольщики отчитываются о двух совершенных ими акциях, передает Еспресо.TV .
Вечером 25 сентября они сообщили о сбросе с беспилотников зажигательных смесей на здании ОМОНа в минском районе Уручье , а днем ранее, 24 сентября, заявили о повреждении огнем полигона в Бобруйске .
В обоих случаях авторы сообщения на подтверждение сказанного приобщали соответствующее видео.
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В Минске, по их словам, ими было использовано "две 5 л емкости" с интервалом в 20 секунд, в Бобруйске - 4,5 л смеси.
МВД Беларуси заявляет, что исполнителей "действий террористического характера" в Бобруйске задержали. Это местные мужчины в возрасте 27, 30 и 45 лет, информирует белорусское государственное информагентство БЕЛТА .
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