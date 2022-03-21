Белорусские партизаны останавливают российские поезда и уничтожают технику оккупантов – советник Тихановской

Об этом сообщил старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусские войска в Украину", - написал он в своем Twitter.

"Украина победит, Беларусь также будет уволена", - добавил он.

Вечерко также опубликовал карту повреждений на белорусской железной дороге, что препятствует продвижению российской техники.

Напомним, по данным исследования, 97% белорусов не поддерживают участие в войне с Украиной на стороне России .

Генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун не исключает, что белорусские вооруженные силы могут получить от Александра Лукашенко приказ приобщиться к интервенции России в Украине. Вместе с тем он считает, что боеспособные части армии Беларуси в таком случае перейдут на сторону Украины .

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