Белорусские партизаны останавливают российские поезда и уничтожают технику оккупантов – советник Тихановской
В Беларуси зародилось движение сопротивления русским оккупантам, партизаны останавливают поезда и уничтожают технику.
Об этом сообщил старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.
"Беларусь – земля партизан. Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусские войска в Украину", - написал он в своем Twitter.
"Украина победит, Беларусь также будет уволена", - добавил он.
Вечерко также опубликовал карту повреждений на белорусской железной дороге, что препятствует продвижению российской техники.
- Напомним, по данным исследования, 97% белорусов не поддерживают участие в войне с Украиной на стороне России .
- Генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун не исключает, что белорусские вооруженные силы могут получить от Александра Лукашенко приказ приобщиться к интервенции России в Украине. Вместе с тем он считает, что боеспособные части армии Беларуси в таком случае перейдут на сторону Украины .
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