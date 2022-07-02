Белорусские офицеры боятся вступать в войну против Украины, - журналист Вячорка
Белорусский журналист Франак Вячорка рассказал, что белорусские офицеры и военные боятся приказа пересечь границу с Украиной
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Все военные учения, которые проводятся в Беларуси, направлены на то, чтобы Вооруженные силы Украины удерживали большую группировку войск на белорусско-украинской границе. Лукашенко будет делать все, чтобы доказать свою лояльность Путину. Даже перед приездом Лукашенко в Москву 25 июня Беларусь усилила границу с Литвой и Польшей", - объяснил Вячорка.
Вячорка добавил, что военные Беларуси очень боятся вступать в войну против Украины.
"Мы общаемся с офицерами Брестской и Витебской бригад. Военных Беларуси не готовят к наступательным действиям. Они очень напуганы и боятся, что их заставят пересечь границу с Украиной. И даже средний офицерский состав тоже не готов к боевым действиям. Поэтому я считаю, что в следующие 3–6 месяцев вступление Беларуси в войну против Украины маловероятно", - добавил Вячорка.
- Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.
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