Белорусские киберпартизаны узнали телефоны всех сотрудников МВД Лукашенко
Киберпартизаны Беларуси сообщили, что завладели данными внутреннего справочника МВД
Об этом они сообщили через свой телеграмм-канал, передает Еспресо.TV .
"В наших руках контакты работников всех подразделений МВД РБ", - отмечают они.
По словам киберпратизан, "в решающий момент" они "выйдут на связь с инструкциями" для всех работающих в подконтрольном режиме Лукашенко ведомстве.
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«Отсидеться не удастся. Вам придется выбирать, на чьей стороне бороться и как войти в историю новой Беларуси.
Готовимся к моменту Х. Никто не уйдет от ответственности", - подчеркнули белорусские киберпартизаны.
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