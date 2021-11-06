Белорусские киберпартизаны узнали телефоны всех сотрудников МВД Лукашенко

Об этом они сообщили через свой телеграмм-канал, передает Еспресо.TV .



"В наших руках контакты работников всех подразделений МВД РБ", - отмечают они.



По словам киберпратизан, "в решающий момент" они "выйдут на связь с инструкциями" для всех работающих в подконтрольном режиме Лукашенко ведомстве.



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«Отсидеться не удастся. Вам придется выбирать, на чьей стороне бороться и как войти в историю новой Беларуси.



Готовимся к моменту Х. Никто не уйдет от ответственности", - подчеркнули белорусские киберпартизаны.















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