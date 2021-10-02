Белорусские киберпартизаны рассекретили 244 альфовцев Лукашенко
Антилукашенковские хакеры выложили в общий доступ домашние адреса сотрудников КГБ из боевой группы "Альфа"
Об этом информирует Еспресо.TV .
"Учитывая недавние события, хочется вспомнить пресловутую группу " А ", " Альфу ". Только лукашистские альфовцы штурмуют не дворец Амина, а квартиры белорусов. Мы считаем, что поскольку они не выполняют своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности граждан, а взамен сами являются основным источником опасности, то стране пора узнать своих "героев". Диктатор ни анонимность, ни защиту в процессе сохранения своей власти карателям не обеспечит ", - заявляют партизаны.
"Силовики из "Альфы" (244 персонажа) теперь могут играть в " Найди себя " на blackmap.org ", - отмечают киберпартизаны.
Один из примеров
- Напомним, во вторник, 28 сентября 2021 года, кагэбисты пришли арестовывать минского программиста Андрея Зельцера по адресу его проживания в Минске. Мужчина подозревался в содействии деятельности оппозиции и распространении "экстремистских материалов". Так в современной Беларуси называются достоверные сообщения и новости о жизни в стране.
- Зельцер первым открыл огонь на поражение и застрелил одного из силовиков.
- Огнем он был убит.
- Жена Зельцера задержана.
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