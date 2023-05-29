Белорусские гастарбайтеры строят фортификационные сооружения для оккупантов в Херсонской области
Жители временно оккупированной Херсонщины отказываются работать на россиян, поэтому приобщают гастарбайтеров из Беларуси к строительству фортификационных сооружений
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
"Поскольку жители ТОТ не хотят работать на оккупантов, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", - пишет ведомство.
Сообщается, что группа белорусов была вовлечена в строительство фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Кроме того, рашисты приобщили граждан Беларуси к выполнению работ по демонтажу разрушенных зданий во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области.
"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше граждан РБ едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", - добавили в ведомстве.
- Ранее в Генштабе рассказали , что россияне во временно оккупированном Крыму продолжают строить фортификационные сооружения и роют окопы.
- В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма захватчики привлекают для строительства фортификационных сооружений наркоманов и лиц с алкогольной зависимостью. В случае отказа оккупанты силой заставляют их рыть траншеи.
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