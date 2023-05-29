Об этом информирует Центр нацсопротивления .

"Поскольку жители ТОТ не хотят работать на оккупантов, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", - пишет ведомство.

Сообщается, что группа белорусов была вовлечена в строительство фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Кроме того, рашисты приобщили граждан Беларуси к выполнению работ по демонтажу разрушенных зданий во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области.

"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше граждан РБ едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", - добавили в ведомстве.