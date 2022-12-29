Белорусские диверсанты. Мы должны помнить их имена
Трое белорусов получили по 20 лет тюрьмы за диверсию на железной дороге. Они помешали движению российской техники в сторону Украины в феврале 2022 г.
Запомним ли имена. Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун. Эти мужчины – настоящие герои. И они не какие-нибудь профессиональные диверсанты. Дмитрию - 33 года и он электромонтер. Олегу – 52, он бывший военный, а перед войной открыл свое предприятие и занимался грузовыми перевозками. Денису - 29, работал в России.
Ни один из них не участвовал в протестах в Беларуси в 2020 году. Но в решающие дни февраля они сделали благородный выбор — помочь Украине.
Читайте также: Наступление из Беларуси: попытка победить паникой и дезинформацией
28 февраля 2022 года они подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи на железной дороге, направляющейся в Украину. В результате светофоры и стрелки были выведены из строя. Что на время приостановило движение россиян на этом участке
28 февраля 2022 года они подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи на железной дороге, направляющейся в Украину. В результате светофоры и стрелки были выведены из строя. Что на время приостановило движение россиян на этом участке.
Читайте также: "Россия готовит 200 тыс. новых солдат": Залужный не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси
Во время следствия ребят пытали и избивали. Им угрожали казнью. И в итоге белорусский "суд" признал всех троих виновными в терроризме и госизмене. Все получили от 21 до 23 лет лишения свободы.
Уверен, что эти "рельсовые партизаны" выйдут на свободу гораздо раньше. И будут героями двух стран Украины и освобожденной от оккупации и власти тирана Беларуси.
Спасибо, Олег, Дмитрий и Денис!
Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.41Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное