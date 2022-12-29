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OPINION

Белорусские диверсанты. Мы должны помнить их имена

Григорий Маленко
29 декабря, 2022 четверг
10:02
Мнение

Трое белорусов получили по 20 лет тюрьмы за диверсию на железной дороге. Они помешали движению российской техники в сторону Украины в феврале 2022 г.

Запомним ли имена. Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун. Эти мужчины – настоящие герои. И они не какие-нибудь профессиональные диверсанты. Дмитрию - 33 года и он электромонтер. Олегу – 52, он бывший военный, а перед войной открыл свое предприятие и занимался грузовыми перевозками. Денису - 29, работал в России.

Ни один из них не участвовал в протестах в Беларуси в 2020 году. Но в решающие дни февраля они сделали благородный выбор — помочь Украине.

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28 февраля 2022 года они подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи на железной дороге, направляющейся в Украину. В результате светофоры и стрелки были выведены из строя. Что на время приостановило движение россиян на этом участке

28 февраля 2022 года они подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь — Останковичи на железной дороге, направляющейся в Украину. В результате светофоры и стрелки были выведены из строя. Что на время приостановило движение россиян на этом участке.

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Во время следствия ребят пытали и избивали. Им угрожали казнью. И в итоге белорусский "суд" признал всех троих виновными в терроризме и госизмене. Все получили от 21 до 23 лет лишения свободы.

Уверен, что эти "рельсовые партизаны" выйдут на свободу гораздо раньше. И будут героями двух стран Украины и освобожденной от оккупации и власти тирана Беларуси.

Спасибо, Олег, Дмитрий и Денис!

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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