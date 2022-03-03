Белорусские десантники получили приказ о пересечении границы с Украиной, - Генштаб

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Еспресо.TV.

"На Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи. На территории Республики Беларусь, по ту сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что морально-психологическое состояние десантников очень низкое, поскольку офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников.

Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

В Северской области механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.В Слобожанщине механизированные части Вооруженных Сил Украины эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими силами врага, на отдельных направлениях имеют успех. Противник несет большие потери.

"Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отмечают, что боевики "ЛДНР" формируют части из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков. Мобилизированные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении подразделения ВСУ ведут оборонительную операцию в операционной зоне и производят прикрытие части морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населённых пунктов Херсон и Николаев.

Защитники Киева героически отражают попытки вражеского наступления, нанесение огневого поражения и удержание оборонительных рубежей вокруг города и основных аэродромов. Не имея успеха, противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы.

Захватчики активизировались в информационном пространстве, распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды. В Генштабе просят доверять проверенным ресурсам.

Напомним, РФ провела мобилизацию в ОРДЛО. Жителей планируют использовать как "пушечное мясо".